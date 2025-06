Spostamento Rally a Roma, Li Gioi (M5s): “Non accettiamo ci venga sottratto”

Le dichiarazioni del consigliere Li Gioi sulla vicenda del Rally Italia Sardegna.

Anche il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi, ha espresso preoccupazione per la notizia del possibile trasferimento del Rally Italia Sardegna a Roma, dichiarando che non si può accettare che l’evento mondiale “ci venga sottratto”.

LEGGI ANCHE: Olbia e Alghero compatte contro lo spostamento del Rally Italia

“La Regione è stata sino ad oggi sempre in prima linea per preservare una manifestazione che dà lustro alla nostra isola garantendo un notevole afflusso di appassionati da tutto il mondo – ha dichiarato il consigliere regionale -. Da 22 anni consecutivi il circo del rally mondiale piazza le tende in Sardegna, ma sembrerebbe in atto un’operazione predatoria. Il Governo sta infatti per mettere le mani sull’Aci, trasformato in ente pubblico, con conseguente esautoramento di Angelo Sticchi Damiani in favore, secondo le indiscrezioni, di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato”.

”L’obiettivo governativo sarebbe quello di trasferire il Rally d’Italia a Roma e proprio per questo è necessario un chiarimento immediato da parte dei vertici Aci – prosegue in una nota -. Chiediamo quindi a tutti i parlamentari sardi di fare squadra affinché l’Isola non venga privata di un evento di tale livello. L’attuale amministrazione regionale ha colto subito l’importanza prevedendo risorse per un triennio. Infatti, l’edizione appena conclusa ha avuto un successo incredibile e non possiamo accettare, nella maniera più assoluta, che Il Rally mondiale ci venga sottratto”, conclude così il consigliere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui