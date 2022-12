Attesa per Morgan che torna a XFactor. I fan lo aspettano a Tempio

Il ritorno di Morgan a XFactor.

Grande attesa per il ritorno di Morgan per le semifinali di XFactor. Il cantante milanese non tornerà come giudice, ma come ospite. Marco Castoldi, questo è il vero nome dell’artista, duetterà in live con una concorrente, Beatrice Quinta.

Sarà una puntata che riserverà grandi attese quella di stasera. Morgan, volto noto televisivo per la sua personalità controversa, regalerà sicuramente un momento memorabile. Il cantante ha un legame molto forte con la Gallura, in particolare con Olbia, poiché ha avuto una relazione con Jessica Mazzoli, con la quale ha avuto anche una bambina.

Ma l’artista lo vedremo sicuramente protagonista di un concerto che si terrà l’8 gennaio al Teatro del Carmine, a Tempio Pausania. Il cantante si esibirà con le cover dei più grandi e amati cantautori italiani della storia, accompagnato dal pianoforte. Morgan, che continua a far parlare molto di sé, è amato per la sua schiettezza, ma anche capace di creare infinite polemiche. Dopo la vicenda della proposta di ingaggio politico dall’amico Vittorio Sgarbi, ora scherza sulle sue “dimensioni”. L’ex cantante dei Bluvertigo ha dichiarato infatti di avere lo scroto uguale a quello del noto critico d’arte, durante un’intervista del documentario per celebrare i 70 anni di Sgarbi.

