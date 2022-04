La Giornata del Mare a Golfo Aranci.

Anche a Golfo Aranci i bambini delle scuole primaria e secondaria hanno partecipato alle celebrazioni della Giornata del Mare, sancita dall’articolo 52 del codice della nautica di diporto. La giornata, organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha visto le giovani generazioni partecipare ad alcune dimostrazioni.

L’organizzazione della manifestazione promossa dal Comandante della Guardia Costiera di Golfo Aranci, TV. (CP) Francesco D’Esposito, del Comune di Golfo Aranci e della Sezione locale della Lega Navale, la quale ha anche ospitato presso la propria sede, l’evento stesso. Sono stati approfonditi i temi della sicurezza della navigazione e della tutela del mare e dell’ambiente, non trascurando l’arte marinaresca. La giornata è stata introdotta con i saluti delle Autorità presenti a tutti i bambini e solo successivamente le attività didattiche e pratiche hanno visto il coinvolgimento di tutti i partecipanti.

I bambini, seguiti costantemente dal personale della Guardia Costiera di Golfo Aranci e dal personale degli uffici dipendenti di Porto Cervo e Porto Rotondo, suddivisi per classi, sono stati accompagnati alla scoperta di 7 postazioni. Dalla guardia costiera, che ha messo in scena una dimostrazione pratica delle canoniche dotazioni di salvataggio; alla Lega navale italiana, dove le diversi classi hanno assistito alla dimostrazione completa dell’armo di un “Optimist”; al centr Centro Diving Figarolo, con gli approfondimenti sui cetacei.

I ragazzi hanno partecipato anche alla descrizione dell’arte marinaresca in genere accompagnata con l’indicazione puntuale su modellino, delle singole “manovre” presenti a bordo della Nave scuola “Amerigo Vespucci, con la Rappresentanza A.N.M.I. sezione di Golfo Aranci. Le altre attività sono state svolte con la Rappresentanza dell’equipaggio dell’unità Corsica Vittoria della FORSHIP S.P.A.; gli Ormeggiatori del Porto di Golfo Aranci; la Rappresentanza del Consorzio Pescatori di Golfo Aranci.

I giovani hanno risposto con entusiasmo alle domande partecipando attivamente ai diversi laboratori didattici ed hanno imparato come vivere il mare in piena sicurezza con compatibilità ambientale. Infatti, una delle vere emergenze che si sta vivendo in questi anni è l’invasione della plastica in mare, ed i giovani studenti hanno anche capito ed approfondito, il messaggio relativo al corretto smaltimento della plastica. Al termine, in ricordo dell’evento, si è provveduto a consegnare ai bambini un berretto con il logo della guardia Costiera, del Comune e della Lega Navale di Golfo Aranci.

L’11 aprile – che ha coinvolto anche il cluster marittimo, le associazioni e le organizzazioni impegnate a vario titolo per sostenere la cultura e la tutela dell’ambiente marino – rappresenta un’occasione importante per approfondire il valore di un bene imprescindibile come il mare, per riflettere insieme sugli aspetti e le tematiche legate alla sua conservazione, al suo futuro. Con la consapevolezza di ciò che abbiamo, nulla potrà essere migliorato se non c’è la condivisione e la voglia di raggiungere insieme qualsiasi obiettivo ed i bambini ed i giovani in generale, restano la locomotiva del cambiamento.