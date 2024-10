Schianto tra Olbia e Arzachena, grave un motociclista

Incidente sulla Statale 125 tra Olbia e Arzachena, un motociclista è grave

Grave incidente sulla statale 125, nel tratto tra Olbia e Arzachena: un motociclista di 46 anni è stato soccorso in gravi condizioni. Per cause ancora da accertare il centauro si è scontrato contro una Seat Ibiza e ha riportato gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto vicino ad Arzachena, all’altezza del chilometro 333, ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il 118 si è occupato del trasferimento in ospedale con assegnato codice rosso. La Polizia locale si sta occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la tanto trafficata Statale 125.

