La Protezione civile Gaia di Olbia festeggia 35 anni

“Comunichiamo di aver orgogliosamente raggiunto il 35esimo anniversario della Protezione civile Gaia Olbia, 1989-2024″. Da Olbia arriva la celebrazione di un compleanno speciale, quello di chi vive per aiutare gli altri. “Nel 1989 alcune persone si riunirono, a seguito degli incendi che colpirono la nostra Isola, ma più precisamente tra Portisco e San Pantaleo, dove morirono adulti e bambini. In seguito alla costituzione dell’Associazione iniziarono ad iscriversi più persone, volontarie, facendo crescere il livello operativo, quindi passando da un contesto comunale a un contesto provinciale, poi regionale e infine nazionale”.

“Con gli anni i volontari iniziarono a formarsi e a comprarsi le divise, ci fu l’iscrizione nell’elenco regionale del volontariato e iniziò ad esserci maggior supporto da parte delle istituzioni. Oggi, la nostra associazione, possiede molta esperienze sulle varie emergenze che possono manifestarsi nella nostra Regione, ma anche a livello Nazionale”.

Gli interventi degli ultimi anni

Alluvione Capoterra 2008

2008 Terremoto Abruzzo 2009

2009 Alluvione Olbia 2013

2013 Alluvione Olbia 2015

2015 Sisma Centro Italia 2016

2016 Emergenza Covid19 2020-2021

2020-2021 Alluvione Bitti

Incendio Montiferru 2021

“Inoltre, l’Associazione partecipa alla campagna di comunicazione pubblica che punta ad accrescere la consapevolezza, individuale e collettiva, sui rischi naturali e antropici che interessano l’Italia, promuovendo le azioni utili a prevenirli o in grado di ridurne le conseguenze. Inoltre, per vari anni, la scrivente è stata organizzatrice del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, ospitando 30 bambine e bambini per 7 giorni, usando le tende da campo e facendo lezioni teorico pratiche con i vari enti che compongono il sistema di Protezione Civile”.

“Ad oggi, l’Associazione, è formata da 35 soci reperibili h24/7 e possiede 2 mezzi in comodato d’uso di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, un mezzo in comodato d’uso di proprietà del Comune di Olbia, due mezzi di proprietà insieme a due rimorchi e un furgone. All’interno dell’Associazione si cerca sempre di stare in continuo aggiornamento, organizzando corsi di formazione ed esercitazioni, per essere sempre pronti. E’ sempre possibile iscriversi in Associazione (dai 18 anni in su) e scoprire un mondo fatto di persone che si rendono disponibili per il prossimo e per salvaguardare persone e ambiente. Oggi, 13 Ottobre 2024, saremo presenti presso il centro commerciale Olbia Mare con Io Non Rischio, per spiegare alla cittadinanza le tecniche da adottare in caso di allerta”.

