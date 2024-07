Torna libero l’uomo indagato per l’omicidio di Davide a Luras

Malu era indagato per l’omicidio di Davide Unida a Luras.

Era indagato per l’omicidio di Davide Unida a Luras, ora Fabio Malu è tornato in libertà. Lo ha deciso il giudice, accogliendo la richiesta dei suoi difensori, secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna. Il 32enne, tuttavia, non potrà far ritorno a Luras e dovrà risiedere a Tempio Pausania.

L’inchiesta sull’omicidio è stata chiusa dalla Procura di Tempio, quasi un anno dopo la l’aggressione dell’8 luglio che ha portato alla morte di Davide Unida, il 38enne colpito più volte alla testa con un tubo per aspirapolvere.

Fabio Malu era in carcere dal 13 luglio dell’anno scorso ed era stato subito identificato come il responsabile dell’aggressione, che ha posto fine alla vita di Unida, dopo il ricovero ospedaliero. Secondo la difesa non è stato il 32enne a colpire il rivale; secondo l’accusa gli uomini si erano scontrati al culmine di un litigio iniziato all’interno di un bar.

