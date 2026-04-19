La Provincia interviene sul sovraffollamento del liceo De André di Olbia con una soluzione temporanea.

Il problema del sovraffollamento del liceo De André di Olbia ha trovato una prima risposta operativa. La Provincia ha infatti deciso di installare quattro aule prefabbricate per far fronte alla carenza di spazi all’interno dell’istituto artistico. La soluzione nasce dall’assenza di locali alternativi disponibili in città e si configura come un intervento d’emergenza, necessario per garantire la piena funzionalità dell’attività didattica.

Negli ultimi anni il numero degli iscritti è cresciuto in modo costante, mettendo sotto pressione una struttura già satura. Attualmente l’istituto ospita più classi rispetto a quelle per cui era stato progettato, con un utilizzo intensivo di tutti gli spazi interni. Le verifiche condotte non hanno individuato edifici idonei a ospitare temporaneamente le classi, né possibilità di ampliamento immediato dell’attuale sede.

Una soluzione temporanea per l’anno scolastico.

Le quattro aule prefabbricate verranno collocate nell’area esterna della scuola. Le strutture garantiranno gli standard previsti per l’attività didattica e consentiranno una distribuzione più equilibrata delle classi. L’intervento comporta un investimento di circa 200 mila euro, già stanziato dalla Provincia, e punta a risolvere nell’immediato le criticità legate al sovraffollamento.

La scelta delle aule temporanee consente di intervenire rapidamente, evitando disagi agli studenti e al personale. L’installazione permetterà di alleggerire la pressione sugli spazi comuni e di migliorare l’organizzazione interna delle attività scolastiche.

Un incremento costante degli iscritti al liceo artistico di Olbia.

Il liceo artistico De André rappresenta un punto di riferimento nel panorama scolastico cittadino. L’aumento delle iscrizioni negli ultimi anni riflette una crescente attrattiva dell’offerta formativa, ma ha reso evidente la necessità di un adeguamento strutturale. Il sovraffollamento del liceo De André ha infatti raggiunto livelli tali da rendere indispensabile un intervento straordinario.

La Provincia segue da tempo la situazione e ha avviato un confronto con la dirigenza scolastica per individuare soluzioni compatibili con i tempi e le risorse disponibili. Le aule prefabbricate rispondono all’urgenza, ma non rappresentano una soluzione definitiva.

Le prospettive future.

Come scrive La Nuova Sardegna, l’obiettivo resta quello di individuare, nel medio periodo, una soluzione strutturale stabile. La Provincia valuta possibili interventi più ampi, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti. Nel frattempo, l’installazione delle nuove aule consentirà di affrontare con maggiore serenità l’organizzazione dell’anno scolastico, garantendo spazi adeguati agli studenti.

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