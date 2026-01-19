Sospesa per maltempo la raccolta rifiuti a Loiri Porto San Paolo.
Il maltempo che sta interessando la Gallura ha portato il Comune di Loiri Porto San Paolo ad adottare nuove misure straordinarie a tutela della sicurezza pubblica a partire dalla raccolta dei rifiuti. A seguito delle ulteriori valutazioni effettuate dal Centro Operativo Comunale (Coc), è stata firmata l’ordinanza numero 2, che introduce provvedimenti temporanei legati alla gestione dei servizi essenziali.
- LEGGI ANCHE: Maltempo in Diretta | Il ciclone Harry si abbatte su Olbia e la Gallura: scuole e uffici chiusi. Gli aggiornamenti.
Sospeso il servizio di raccolta rifiuti.
Per la giornata di martedì 20 gennaio è stata disposta la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale. “La decisione – spiegano dall’amministrazione – si inserisce nel quadro delle azioni preventive adottate per ridurre i rischi connessi all’emergenza meteo in corso e per limitare situazioni potenzialmente pericolose per cittadini e operatori”.
Il divieto di collocare mastelli e contenitori all’esterno.
Contestualmente, l’ordinanza prevede il divieto di collocare mastelli e contenitori all’esterno delle abitazioni e lungo le strade pubbliche. Una misura ritenuta necessaria per evitare ingombri, spostamenti incontrollati dei contenitori e ulteriori criticità alla viabilità, già messa a dura prova dalle condizioni atmosferiche.
Resta attivo il Centro Operativo Comunale.
Il provvedimento ha carattere precauzionale ed è stato assunto con l’obiettivo di garantire l’incolumità pubblica, in un contesto che richiede particolare attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti. L’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a collaborare, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni in vigore e limitando comportamenti che possano creare disagi o situazioni di rischio. Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni, resta operativo il Coc, che continua a monitorare l’evoluzione della situazione e a coordinare gli interventi necessari. L’ente assicura che eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza, ringraziando fin da ora per la collaborazione dimostrata in una fase delicata per il territorio.