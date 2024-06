Villa Certosa nel mirino del sultano del Brunei: richiesti fino a 500 milioni

Villa Certosa potrebbe essere presto acquistata.

Villa Certosa, la storica dimora di Silvio Berlusconi, ormai deceduto un anno fa, sarà presto acquistata. Per la maestosa villa sono stati chiesti 500 milioni di euro dal sultano del Brunei, che si è interessato alla residenza di Porto Rotondo, e, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe comprarla e farne la sua casa delle vacanze.

Hassanal Bolkiah, questo è il nome del sultano, non ha certamente problemi a investire mezzo miliardo di euro per acquistare una delle residenze più iconiche di Porto Rotondo, che vale intorno ai 300 milioni di euro. Lui, sovrano del Brunei dal 1967, sarebbe rimasto affascinato dalla grande villa, che all’interno ha anche un teatro.

Il monarca sarebbe disposto anche, secondo diverse indiscrezioni, a recarsi personalmente nella residenza del compianto ex premier per la trattativa, senza inviare intermediari. Dunque l’interesse è alto per Bolkiah e questo potrebbe essere l’affare dell’anno per la famiglia Berlusconi, che è reduce di bilancio ottimo per quanto riguarda il gruppo Fininvest, con 3,87 miliardi di ricavi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui