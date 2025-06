L’associazione per la tutela dell’ecosistema ha sede a Olbia.

Si è costituita ufficialmente a Olbia l’Ante, associazione nazionale tutela ecosistema, realtà fondata con l’obiettivo di promuovere il rispetto dell’ambiente e la protezione degli animali. L’iniziativa nasce da un gruppo di cittadini sensibili alle tematiche ambientali, riunitisi attorno a un’idea comune: contribuire concretamente alla salvaguardia del territorio attraverso progetti, vigilanza e azioni di sensibilizzazione.

Difesa ambientale e benessere animale al centro della missione

L’associazione opera senza scopo di lucro e si fonda sull’impegno volontario dei suoi soci. Tra le finalità principali rientrano la promozione della cultura ecologica e della tutela animale, l’educazione alla legalità ambientale e l’attenzione verso i nuovi reati in materia ambientale. A.N.T.E. mira inoltre a contribuire all’evoluzione normativa nel campo della difesa ambientale. Il tutto, mantenendo rapporti collaborativi con le istituzioni e promuovendo la formazione di figure specializzate come Guardie Zoofile, Ambientali, Ispettori Ittico-Venatori e Ispettori Ambientali.

I volontari verranno preparati attraverso percorsi formativi mirati, con aggiornamenti costanti per garantire competenza e operatività. Le attività saranno orientate anche alla vigilanza diretta sul territorio, in sinergia con le autorità locali.

Prime azioni e progetti presentati.

Nei giorni scorsi l’associazione ha incontrato l’amministrazione comunale di Olbia e altri enti competenti per illustrare i progetti in cantiere. Alcune proposte sono già state inoltrate al Comune e ad aziende private. Intanto, i primi interventi operativi non si sono fatti attendere. Tra le segnalazioni recenti, A.N.T.E. ha documentato con foto e video l’abbandono di rifiuti ingombranti in campagna, denunciando l’accaduto alla Polizia Ambientale del Comune.

Modalità di adesione e contatti.

Alla guida dell’associazione è stato eletto all’unanimità il socio fondatore Marco Buioni. Il neo presidente ha ribadito lo spirito aperto e inclusivo del progetto: ogni idea, anche quella apparentemente irrealizzabile, può diventare un’azione concreta a beneficio della comunità. L’invito rivolto ai cittadini è quello di conoscere l’associazione e valutare un’eventuale adesione, sia come soci attivi sia come sostenitori. Chi desidera partecipare può contattare l’associazione ai seguenti recapiti: 331 6873672 – antenazionale@pec.it.

