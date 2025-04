Olbia dice addio a Gian Franco, scomparso improvvisamente a 59 anni

Addio a Gian Franco Modde.

Olbia e in particolare la frazione di Berchiddeddu è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Gian Franco Modde. L’uomo, che lascia una moglie e tre giovani figli, è volato via prematuramente all’età di soli 59 anni.

Una notizia che ha portato molta tristezza in città, già in lutto per la recente scomparsa di un 53enne molto conosciuto a Olbia. I funerali di Gian Franco si terranno a Berchiddeddu, domani, martedì 8 aprile 2025, alle ore 15, nella chiesa del paese, partendo dalla casa dell’estinto, in via Danubio 12.

