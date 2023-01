Olbia è la città più giovane della Gallura, ma la popolazione è sempre più vecchia

Gli abitanti di Olbia nel 2023.

Anche Olbia invecchia progressivamente, nonostante sia una delle poche città in Sardegna che cresce. Lo svela l’ultimo censimento dell’Istat, dove la città a fine 2022 registrava 60.939 abitanti. Se l’aumento delle nascite, dove Olbia è in prima fila, influisce sull’età media della popolazione, in città non si nasce abbastanza per favorire il ricambio generazionale.

L’età media nella città gallurese è di 44,1 anni (133,9 l’indice di vecchiaia). Olbia risulta più giovane rispetto al resto della Sardegna, dove l’età media è di circa 46,8 anni e anche della media nazionale, che è di 45,2. Tuttavia, l’invecchiamento progressivo della popolazione si fa sentire anche in città. Dieci anni fa, ovvero nel 2013, infatti, l’età media a Olbia era di 40,7 anni e una popolazione di 55.131 abitanti. Secondo le statistiche del Comune, la fascia più rappresentativa è quella tra i 40 e i 50, con 10.986 persone, seguita da quella 50-60 con 10.700 residenti. La più giovane con più residenti è la fascia 30-40 (7.507 abitanti), superata dai 60-70 con 7.662 persone. Tuttavia, il numero dei ragazzi supera quello degli anziani tra i 70 e 80 anni, con 6.214 residenti della fascia 10-20 contro i 5.306. Così anche il numero dei bambini, tra i 0-10 anni sono 4.503 abitanti contro i 3.174 di chi ha 80 anni e più.

La situazione negli altri comuni in Gallura.

Stando ai dati Istat Olbia è la città più giovane in Gallura, ma la situazione negli altri paesi è ancora più sconfortante. Sono soprattutto i paesi più piccoli a invecchiare più rapidamente. Alcuni, a causa dell’invecchiamento progressivo e l’alto indice di mortalità che supera quello delle nascite, rischiano persino di sparire in un futuro più prossimo. Il comune “più vecchio” in assoluto in Gallrua è Aglientu con un’età media di 52,3 anni e 1.170 abitanti. Segue Bortigiadas (51,2 anni) e poco più di 700 residenti è il paese più piccolo in Gallura. Invecchiano anche Berchidda (49), Oschiri (50,3), Aggius (50,2), Calangianus (49,1) e La Maddalena (48,5).

Tra le città più grandi dopo Olbia c’è anche Tempio Pausania, che negli ultimi anni sta subendo anche un progressivo spopolamento. L’età media degli abitanti supera addirittura quella dell’Isola, con una media di 48,5 anni. Segue Arzachena, dove l’età media è di 46,0 anni. Tra i paesi più piccoli la popolazione è sempre più vecchia a Badesi (48,7), Santa Teresa (48,8), Golfo Aranci (48,3), Luogosanto (47,6), Padru (47,5), Monti (47,4), Palau con una popolazione di 47 anni, San teodoro 47,4. I paesi più piccoli con una popolazione più giovane dopo Olbia e Arzachena sono Alà dei Sardi (46,6), Budoni (46,6) e Buddusò (44,6).

