Tutta la Gallura per Gaza, flash mob davanti agli ospedali e sciopero

3 Ottobre 2025

di Maria Verderame

Tutti gli ospedali della Gallura per Gaza.

Tutti gli ospedali della Gallura hanno aderito al flash mob nazionale “Luci della Palestina” per Gaza. Anche il Paolo Merlo di La Maddalena e il Paolo Dettori e Tempio hanno accolto centinaia di persone per fare sentire la propria voce sulla situazione a Gaza. Davanti ai presidi torce, lampade e cellulari al cielo ieri sera dalle 21, nel ricordo dei quasi 1700 operatori sanitari uccisi in Palestina.

Il flashmob nazionale promosso da #digiunoGaza davanti agli ospedali di tutta Italia ha interessato ieri anche i presidi del Giovanni Paolo II di Olbia e altri ospedali della Sardegna. Alla manifestazione c’erano non solo operatori sanitari dell’ASL Gallura, ma anche famiglie con bambini e associazioni. Nessun’altra bandiera al vento, se non quella della Palestina. In questo evento sono stati ricordati anche i 60mila civili e i medici, gli infermieri, i soccorritori rimasti uccisi sotto le bombe di Israele.

Il momento più drammatico è stato quello della lettura dei nomi di alcuni dei medici palestinesi uccisi a Gaza dagli attacchi dell’esercito israeliano. Hanno poi preso la parola diverse figure come educatori, pediatri e semplici cittadini per rimarcare soprattutto che a morire sotto le bombe sono anche i bambini. Oggi, 3 ottobre, a Olbia si sta svolgendo lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb con un corteo cittadino partito alle ore 10 da via Nanni, davanti al palazzo della Provincia Gallura.

