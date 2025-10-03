Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli per trasporto di persone. “Autista con esperienza in possesso di patente D e CQC“ Per maggiori informazioni clicca QUI.

Sarti. “Si ricercano due Sarti/e con capacità di taglio e confezione capi, con cura e dettagli. Possibilità conversione a tempo indeterminato. Sede di lavoro Olbia, Loc. San Pantaleo.. Per maggiori informazioni clicca QUI

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. “Studio Dentistico cerca 1 o 2 figure come Assistente alla poltrona, per assistere il medico durante le sedute, accogliere i pazienti e contribuire all’organizzazione dello studio dentistico. Si richiede Qualifica ASO e precedente esperienza nella mansione.“. Per maggiori informazioni clicca Qui.

