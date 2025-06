Apre a Olbia il primo sexy shop automatico aperto giorno e notte

Dopo Cagliari, Il sexy shop ”Il Vizietto” sbarca a Olbia.

A Olbia apre il primo sexy shop e sarà completamente automatico, aperto giorno e notte. Si chiama “Il Vizietto” ed è una novità assoluta in città, dopo l’assenza da anni di un negozio interamente dedicato alla vendita di sex toys.

Ha aperto in via Imperia 163, in zona Bandinu e porta in città una novità assoluta. Il Vizietto, infatti, è completamente self service, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per garantire discrezione, libertà di scelta e totale anonimato a tutti i clienti. Il negozio è già presente a Cagliari da anni, in via Marconi 37, ed era l’unico punto vendita della catena presente in Sardegna. Con l’apertura a Olbia, il brand vuole dare alla Gallura un punto di riferimento e un’alternativa all’acquisto online.

L’acquisto in un distributore automatico, infatti, dà la possibilità di non dover attendere la spedizione ed è anche confortevole per chi si trova in città in vacanza. Il mercato dei sex toys è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, sopratutto dal 2020. La pandemia, a causa del lockdown, ha sbloccato un tabù e, dunque, spinto le vendite dei giocattoli sessuali, che prima di allora erano associati a vergogna e visti come pregiudizio.

Non per niente a Olbia, anche a causa dell’avvento di internet, il primo e unico sexy shop aveva chiuso e per anni in città nessuno ha più avuto l’idea di aprire un negozio interamente dedicato al piacere. Oggi con la diffusione dei sexy shop automatici si può avere discrezione, ma allo stesso tempo comodità di poter ricevere subito la merce.

Il mercato dei sex toys in Italia.

In Italia il mercato dei sex toys si aggira intorno a 600 milioni di euro, secondo l’Osservatorio Dafne (2022), con previsioni di ulteriore crescita grazie a innovazione, e‑commerce e sostenibilità. Durante il lockdown, del 2020, la necessità, a causa dell’isolamento, ha fatto esplodere vendite: +148 % per Lelo, +60 % rispetto al previsto nel complesso mercato italiano. L’interesse verso i sex toys è più diffuso nel Nord Italia (39,7%), c’è una forte crescita al Sud Italia (19%) e nelle Isole (9,9%). L’acquisto cresce sopratutto tra donne under 35, ma anche le coppie stanno cominciando a interessarsi a vibratori, dildi e altri giocattoli.

