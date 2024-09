Novamarine presenta i nuovi gommoni al Salone nautico di Genova

La Novamarine va a Genova al Salone Nautico.

Novamarine S.p.A. presenterà una nuova linea di gommoni al Salone nautico di Genova. La società, con sede a Olbia e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di gommoni ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, recentemente quotata in borsa, presenterà, dal 19 al 24 settembre, la nuova linea Navy by Novamarine. All’evento genovese saranno presenti oltre mille brand e imbarcazioni, per un’esposizione di 220 mila metri quadrati, tra terra e mare.

Progettati interamente dall’ufficio tecnico di Novamarine, i nuovi Navy sono tender di dimensioni dai 2,70 ai 7,80 metri che rispondono efficacemente alla domanda di mercato di imbarcazioni piccole e maneggevoli, senza tuttavia rinunciare alla robustezza e al design distintivo dei prodotti Novamarine.

Si tratta di imbarcazioni all’avanguardia con tubolare gonfiabile e carena in alluminio, materiale 100% riciclabile. Sono motorizzate con fuori bordo tradizionale a benzina, anche se ai modelli più piccoli possono essere abbinati motori full electric. Ragion per cui, in occasione della prima esposizione, verranno presentate per la prima volta in assoluto due imbarcazioni Novamarine alimentate totalmente a energia elettrica.

Le imbarcazioni Navy rientrano nella strategia di sviluppo, annunciata in fase di IPO dalla società, che prevede il lancio e la commercializzazione di tale nuova linea di prodotto per penetrare un nuovo segmento di mercato ed ampliare così la base clienti rafforzando la posizione competitiva di Novamarine.

Francesco Pirro, Presidente e amministratore delegato di Novamarine, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di poter finalmente presentare al mercato gli innovativi Navy by Novamarine. Come abbiamo annunciato durante il percorso di IPO, per noi significa rispondere alle esigenze di una fascia di mercato che chiede imbarcazioni più piccole e più maneggevoli, senza però rinunciare ai nostri standard qualitativi. Siamo più che soddisfatti di riuscire a presentare la nuova linea a poche settimane dalla quotazione e in occasione del Salone Nautico di Genova: per noi partecipare alle fiere nautiche è un momento essenziale per mettere in risalto la maestria dei nostri cantieri e soprattutto per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente, permettendo loro di esplorare da vicino l’artigianato e la cura dei dettagli che definiscono ogni imbarcazione, oltre a costituire un’occasione di scambio con appassionati e addetti ai lavori che contribuisce a migliorare sempre più le nostre tecnologie”.

Oltre all’appuntamento di Genova, Novamarine ha preso parte anche al Cannes Yachting Festival, dal 10 al 15 settembre 2024, in cui le imbarcazioni di Olbia hanno riscosso successo tra i visitatori, e prenderà parte al Monaco Yacht Show, dal 25 al 28 settembre.

