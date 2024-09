Ex casermette di Olbia, ecco la storia degli alloggi militari

Cosa erano le ex casermette a Olbia.

Le ex casermette di Olbia cambieranno volto, non solo allontanando sia il degrado da via Mameli, ma anche dando loro una nuova vita. C’è un progetto, guidato da un’architetta olbiese, che porterà alla riqualificazione di quei casermoni, che da tempo sono abbandonati.

Le generazioni più giovani si chiedono cosa fossero quelle casette bianche, ormai divorate dall’incuria da decenni. In realtà fanno parte della storia di Olbia, ovvero quella del periodo bellico, di una città che ormai non esiste più. Un tempo le Casermette truppe di passaggio, così sono chiamate, sono state costruite negli anni ’40 e c’erano gli alloggi dei militari, in una via Mameli che un tempo era in piena campagna dietro una decina di casette sparse nel quartiere Sa Rughe.

In questo contesto spiccavano quei casermoni bianchi, che sembravano immensi, dove al loro interno c’erano camerate, che servivano ai militari per riposarsi prima di ripartire dal vecchio porto di Olbia. Dentro si trovano anche i resti delle cucine, dei bagni e dell’armeria. Le ex Casermette hanno continuato a funzionare anche dopo la Seconda Guerra Mondiale e i più anziani ricordano di averle viste in funzione anche oltre il Dopoguerra. Dopo un periodo di oltre 20 anni di incuria si apre un nuovo capitolo per le ex Casermette, il cui progetto di recupero e la destinazione d’uso saranno presto presentati alla popolazione.

