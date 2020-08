Come è andato il primo giorno di tamponi al Mater Olbia.

Alle 17 e 50 sono stati 250 i tamponi drive-in effettuati al Mater di Olbia nel primo giorno di avvio del servizio che ha seguito l’orario 12-18. Oggi si sono registrate infatti lunghe code di auto in attesa degli esami. Da domani invece l’orario sarà esteso dalle ore 7 e 30 alle 13 e 30.

“Il Mater Olbia, in qualità di struttura accreditata e parte del sistema sanitario regionale della Sardegna, si è immediatamente attivato per attuare quanto previsto dall’ordinanza del sindaco di Olbia di sabato scorso. Come previsto dall’ordinanza, i tamponi possono essere eseguiti ai cittadini italiani previa prescrizione medica e ai turisti stranieri che necessitano di certificazione di negatività per il rientro nel proprio Stato di origine”, commenta il direttore generale del Mater Olbia Alessandra Falsetti.

“Come previsto dall’ordinanza, la spesa per l’esecuzione degli esami è a totale carico dei cittadini ma, proprio per venire incontro alle esigenze di residenti e turisti, stiamo applicando delle tariffe contenute rispetto ai costi che mediamente si registrano per questo tipo di esami. Mater Olbia è sempre pronto a fare la sua parte per supportare il sistema sanitario dell’Isola al fine di offrire risposte ai bisogni di assistenza e salute dei cittadini” , conclude il direttore Falsetti.

Dopo questa prima giornata di test, il serivizio sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7 e 30 alle 13 e 30. E’ possibile presentarsi al drive in senza prenotazione ma è obbligatorio avere con sé la prescrizione del medico, la tessera sanitaria ed essere in condizioni di pagare con bancomat o carte di credito perché, per ragioni igienico-sanitarie, non è ammesso l’uso dei contanti.

(Visited 381 times, 404 visits today)