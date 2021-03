Il ricordo dell’ex sindaco Saverio De Michele

“Saverio De Michele era un uomo disponibile, di fede, una persona eccezionale per tutti”. Così l’ex sindaco di Olbia Gianni Giovannelli, commenta la scomparsa dello storico sindaco di Olbia Saverio De Michele, avvenuta oggi all’età di 97 anni per una polmonite che si è aggravata pochi giorni fa.

“Godeva di ottima salute, poi negli ultimi giorni è stato portato all’ospedale – ha detto -, ma se ne è andato serenamente. Con lui Olbia ha perso un punto di riferimento. Fu un uomo politico saggio, amministrò la città negli anni in cui c’era un rapporto difficile nella politica”.

Guidò la città con una maggioranza democristiana, quando poi diede le dimissioni a causa di conflitti interni. Poi, arrivano gli anni del commissariamento prefettizio, e si ripresentò con una lista civica alternativa alla Dc. “Fu un personaggio politico di grande impegno – prosegue Giovannelli -, ed è ricordato in città per le sue importanti scelte come l’opposizione all’industria petrolchimica per favorire la nascita della città come un importante polo economico e turistico. Nei suoi anni ha assistito agli investimenti della Costa Smeralda di Aga Khan”. Fu l’uomo che trasformò la città di Olbia, prevedendone lo sviluppo in chiave turistica, un politico ricordato per la sua tenacia. “Ha fatto delle scelte giuste in quegli anni – ha detto Giovannelli -, e sicuramente Olbia lo ricorda anche per la sua disponibilità e umiltà”.

“Lo ricordiamo per come ha amministrato la città, tenendo lontane polemiche politiche – commenta l’attuale sindaco di Olbia Settimo Nizzi – . Ha sempre tenuto un comportamento rispettoso e gentile verso tutti e voluto bene la nostra città battendosi contro lo stabilimento petrolchimico e se non fosse così Olbia non sarebbe come la conosciamo oggi”.

