Il lutto a Olbia.

Lutto a Olbia per la scomparsa dell’ex sindaco Saverio De Michele, uno dei più amati primi cittadini del dopoguerra della città gallurese.

Fu sindaco dal 1956 al 1958 al e dal 1960 1963 prima con la lista Democristiana e poi con una lista civica. In mezzo ci fu il commissariamento della città. Ricordato da molti per il suo rifiuto nel 1961 al polo petrolchimico ad Olbia che avrebbe rischiato di mettere in serio pericolo il mare della Gallura. Dopo alcune verifiche il sindaco capì che l’ambiente e la costa poteva diventare il volano per lo sviluppo turistico del territorio.

In quegli anni infatti si assisterà allo sviluppo turistico di Olbia e della Gallura con la fondazione del Consorzio Costa Smeralda, di Alisarda e successivamente l’inizio dei lavori per l’aeroporto di Olbia.

(Visited 137 times, 275 visits today)