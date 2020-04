La vicenda del supermercato a Olbia.

Un grosso equivoco. Questa la vicenda del supermercato di Olbia che ha vietato per errore ad un cliente l’utilizzo dei voucher per fare la spesa.

“Un errore di comunicazione – ha replicato il gestore del market -. Il nostro punto vendita è sempre stato in prima linea per aiutare i bisognosi. Purtroppo la comunicazione non è arrivata come si sperava e c’è stato un fraintendimento nell’interpretazione nelle direttive di applicazione”.

“Stiamo vivendo un momento difficile per tutti, ma siamo sicuri che con la comprensione reciproca possa andare tutto bene”, ha concluso l’imprenditore.

