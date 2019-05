La situazione dei voli di Air Italy da Olbia.

L’accordo tra Alitalia e Air Italy sui voli da Olbia in continuità territoriale per Roma e Milano è arrivato.

Ora è attesa per la prenotazione dei voli con Air Italy, che restano ancora chiuse. Sul sito della compagnia aerea, nel calendario relativo ai voli dal primo giugno, per le destinazioni di Milano Linate e Roma Fiumicino è impossibile andare avanti perché i giorni non risultano disponibili.

Non si sa, quindi, quando si potrà prenotare un volo con la compagnia italo-qatariota per le destinazioni diverse da Milano Malpensa e Bologna.

(Visited 167 times, 167 visits today)