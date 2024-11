Truffe online: quali sono le più diffuse e come difendersi

Le truffe online rappresentano uno dei pericoli più comuni della vita digitale. La crescita degli acquisti su internet e l’uso di piattaforme di pagamento virtuali hanno portato allo sviluppo di inganni digitali sempre più sofisticati, che mirano a numerosi utenti, dai meno esperti a chi sa come muoversi nel web. I truffatori utilizzano tattiche sempre più elaborate per rubare dati personali, denaro e informazioni sensibili. Le vittime, quindi, possono trovarsi a fronteggiare situazioni di furto dei loro risparmi. Ma quali sono le truffe più frequenti e come ci si può difendere da queste minacce?

Gli acquisti online e le truffe legate ai coupon

Tra le truffe più diffuse, quelle legate agli acquisti online e ai coupon sono in cima alla lista. Secondo la ricerca di ExpressVPN, molti utenti vengono ingannati durante l’acquisto di prodotti a prezzi particolarmente scontati o utilizzando coupon apparentemente vantaggiosi. Gli esperti di questo sito hanno identificato le tecniche utilizzate dai truffatori per attirare le vittime, che si spacciano per negozi legittimi oppure offrono buoni sconto che poi risultano falsi.



Una delle truffe più comuni riguarda la creazione di siti web falsi che sembrano autentici e promuovono offerte per prodotti molto desiderati. Una volta inseriti i propri dati di pagamento, le vittime si ritrovano senza il prodotto e con una spiacevole sorpresa sul conto bancario. Queste truffe che riguardano gli acquisti sul web sono generalmente in aumento nel periodo delle festività, perché i truffatori puntano proprio sul fatto che solitamente molte persone comprano online in questi momenti dell’anno.

Il phishing e il furto di identità

Il phishing rappresenta una delle modalità più comuni con cui i truffatori cercano di rubare informazioni personali e dati bancari. Questo avviene spesso tramite e-mail o messaggi che sembrano provenire da istituzioni legittime, come banche o siti di e-commerce. Questi messaggi, che sono studiati per sembrare autentici, spingono la vittima a cliccare su link che portano a pagine false, create dai truffatori per sottrarre dati sensibili.



La protezione della propria identità è fondamentale e per aumentare il grado di sicurezza è utile adottare pratiche come l’autenticazione a due fattori e l’utilizzo di password uniche per ogni account e complesse.

I finti concorsi e le vincite false

Chi non ha mai sognato di vincere un premio inaspettato? I truffatori sanno bene tutto questo e sfruttano il desiderio degli utenti con finti concorsi e lotterie. Si riceve un messaggio che annuncia una vincita incredibile, con la richiesta di dati personali o di pagare una piccola somma per ricevere il premio. I truffatori spesso utilizzano nomi di aziende conosciute per dare maggiore credibilità alla truffa, inducendo le vittime a credere che la vincita sia autentica.



Un altro metodo utilizzato consiste nel richiedere alle vittime di cliccare su un link per “confermare” la vincita, portandole così su siti fraudolenti progettati per sottrarre dati sensibili o installare malware. È una tipologia di truffa molto comune, perché fa leva sull’entusiasmo delle persone e sulla loro voglia di ottenere qualcosa senza sforzo. Nessun concorso serio richiederà mai un pagamento per ritirare un premio: le e-mail che annunciano vincite senza una ragione apparente sono quasi certamente false.

Le truffe sui social media e sulle app di messaggistica

Le piattaforme social sono diventate terreno fertile per molte truffe. Tra le più comuni ci sono quelle che coinvolgono la vendita di prodotti inesistenti. I truffatori creano pagine o profili pubblicizzando articoli di moda, di tecnologia o altri beni di tendenza a prezzi scontatissimi. Gli utenti, attirati dall’offerta, effettuano il pagamento, ma il prodotto non viene mai consegnato.



Inoltre, sulle applicazioni di messaggistica, come WhatsApp o Telegram, le truffe avvengono tramite messaggi che invitano a cliccare su link per ottenere buoni sconto o partecipare a concorsi. Questi link possono portare a siti fraudolenti che rubano informazioni personali o installano malware sui dispositivi degli utenti.



Per difendersi, è importante verificare l’affidabilità dei venditori e non fidarsi di offerte ricevute tramite messaggi da numeri sconosciuti. È sempre importante non fornire mai informazioni personali su siti non sicuri. Altri suggerimenti consistono nell’attivare l’autenticazione a due fattori per l’accesso agli account e nel verificare sempre la legittimità delle offerte ricevute. Non bisogna trascurare la sicurezza del dispositivo che si utilizza, installando, ad esempio, un buon software antivirus e mantenendo aggiornato il sistema operativo.

