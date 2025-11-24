Paolo Fresu spiega la scelta della canzone per il funerale di Ornella Vanoni

“L’appuntamento” è uno dei brani più celebri del repertorio di Ornella Vanoni e Paolo Fresu ha dovuto suonarla al suo funerale. “Dovuto”, nel senso che era frutto di un accordo tra i due artisti, ma un segreto per tutti gli altri. Fino all’ultimo saluto di oggi, al funerale le parole tra di loro sono diventate musica per lei.

“Ci sono parole dette e parole date. Ornella amava la Sardegna e i sardi – spiega il trombettista di Berchidda -. Li amava perché questi danno parole che mantengono e che pesano, seppure le parole importanti e le promesse fatte debbano essere di tutti gli uomini del mondo.

Le nostre sono state intime e private e pertanto in quel luogo comune andavano preservate.

In tantissimi, in questi giorni tristi, mi hanno chiesto morbosamente se avrei suonato al funerale e cosa.

Ho schivato interviste e dichiarazioni, perché ritenevo dovesse essere così, e perché il dolore e l’intimità non hanno mai le giuste parole”.

“Non so perché mi abbia chiesto di suonare L’appuntamento né, a mia volta, glielo ho voluto chiedere.

Scorrendo il testo potrei comprendere ma ancora una volta le parole, quelle dette e quelle date, vanno solo masticate dentro. So solo che domani è un altro giorno e che prima o poi, in uno di questi, ci rincontreremo. Grazie Ornella, per avere illuminato una fetta di mondo. Paolo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui