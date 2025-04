Morto Papa Francesco, in lacrime i suoi fedeli in Gallura

L’addio di Papa Francesco ha commosso anche la Gallura.

Papa Francesco è morto, una notizia che ha sconvolto tantissimi suoi fedeli e che arriva proprio il giorno seguente di Pasqua. La sua scomparsa alle ore 7:35 di questa mattina, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

Papa Francesco aveva tanti fedeli anche in Gallura. Quando il pontefice arrivò ad Ajaccio, in Corsica, lo scorso dicembre, tanti pellegrini galluresi si erano imbarcati da Golfo Aranci per essere presenti alla sua visita nella vicina isola. Per tanti fedeli è stata un’emozione vedere Bergoglio dal vivo per la prima e, purtroppo, per tanti per l’ultima volta. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel territorio, dove il legame con la religione cattolica è molto forte.

Papa Francesco è stato vicino ai lavoratori di Air Italy, contro i licenziamenti. Tutta la Gallura si era unita in preghiera lo scorso febbraio quando le condizioni di salute del pontefice stavano peggiorando. A Palau don Paolo aveva riunito i fedeli per pregare per lui. Così come in alcune parrocchie di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui