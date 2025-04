Le giostre di San Simplicio arrivano a Olbia, l’apertura a breve

Lavori in corso per le giostre Wonderland di San Simplicio.

Conto alla rovescia per l’apertura delle giostre a Olbia. Nell’area del Fausto Noce i lavori vanno avanti anche alle feste per aprire entro il 25 il luna park Wonderland. L’apertura dei cancelli avverrà alle 16:30 e, come negli scorsi anni, le giostre di San Simplicio allungano la loro presenza in città prima della festa patronale, ovvero durante il ponte del 25 aprile.

Inoltre le giostre saranno presenti a Olbia fino al 18 maggio, prolungando così il divertimento per tanti giovani galluresi e turisti. I lavori sono già in fase avanzata e c’è tanta attesa in città per poter tornare tutti alle giostre.

