Quando Papa Francesco fu vicino agli ex dipendenti di Air Italy

Papa Francesco e le sue preghiere per gli ex dipendenti di Air Italy.

Non vi furono dubbi, in quella giornata del 26 febbraio 2020, sulla sensibilità di Papa Francesco nei confronti della vicenda Air Italy: quella giornata resta indelebile nel cuore di quei dipendenti rimasti senza lavoro. A confermare l’interesse del Santo Padre fu anche la contestuale richiesta, avanzata dalla Prefettura della Casa Pontificia, di ricevere una scheda informativa dettagliata sull’intera questione.

Durante l’udienza, il Pontefice rivolse un forte e accorato appello pubblico ai 150 rappresentanti giunti da Olbia e da Milano. Le sue parole, pronunciate nel saluto conclusivo, superarono ogni aspettativa, toccando profondamente i presenti. Un fitto dialogo tra Papa Francesco e monsignor Sebastiano Sanguinetti contribuì a mettere in luce la gravità del dramma vissuto dai 1450 dipendenti che avevano perso il lavoro, ma anche le gravi ricadute economiche per Olbia, per la Gallura, per tutta la Sardegna e per l’intero sistema dei trasporti dell’isola.

Grande fu l’emozione per la foto di gruppo che il Papa volle fare con i lavoratori, scambiando con loro alcune parole affettuose e sincere. La commozione e la gratitudine furono palpabili: il Santo Padre, con la sua empatia e cordialità, seppe trasmettere un messaggio di vicinanza autentica e l’auspicio di una rapida soluzione per tante famiglie e per un intero territorio messo a dura prova.

“Mi ha particolarmente impressionato l’evidente preoccupazione che traspariva dal suo viso – affermava ai tempi monsignor Sanguinetti – mentre gli rappresentavo i contorni della tragica questione e lo ringraziavo del forte messaggio rivolto. Ma il Papa non si è limitato solo ad ascoltare. Con tono deciso e accorato ha ribadito che non è accettabile né la perdita del lavoro di tante persone, né la modalità con cui la decisione è stata presa e comunicata”. Francesco fu un Papa molto vicino a ogni singola persona, un pontefice umano ed è per questo che la sua scomparsa è un momento molto triste per tutti, non solo per i suoi fedeli.

