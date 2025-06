Paris Hilton arriva a Olbia con il suo jet privato tutto rosa

Paris Hilton sceglie Olbia per le sue vacanze.

Anche Paris Hilton ha scelto la Gallura per le sue vacanze ed è atterrata all’aeroporto di Olbia con il suo jet privato tutto rosa. L’ereditiera e imprenditrice statunitense sta trascorrendo alcuni giorni in Costa Smeralda come tantissimi vip che scelgono la suggestiva località gallurese per godersi le loro vacanze estive.

Non è la prima volta che l’ereditiera arriva in Sardegna, poiché è stata vista tra i lussuosi locali della Gallura anche diverse estati fa. Paris Hilton è una celebrità molto nota nel mondo che si divide tra mondo dello spettacolo e imprenditoria. La sua popolarità è salita nei primi anni Duemila, quando l’ereditiera occupava i gossip e debuttò nel mondo della musica. Oggi la Hilton torna a stupire per il suo lussuoso jet privato tutto rosa. Pare che il suo valore ammonti fino a 60 milioni di euro, anche se l’imprenditrice non ha mai rivelato il valore del suo aereo privato.

L’estate è appena cominciata e già i vip, nazionali e internazionali, cominciano già ad arrivare in Gallura. Anche Michael Jordan è arrivato a Olbia con il suo jet privato, lasciando molti a bocca aperta per la maestosità del suo aereo. Poi sono arrivati vip italiani come Michelle Hunziker, Stefano De Martino e Sophie Codegoni, che ha trascorso qualche giorno a Porto Cervo.

