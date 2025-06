Sophie Codegoni dimentica Basciano in Costa Smeralda

Le vacanze in Sardegna di Sophie Codegoni.

Dopo la sua turbolenta storia con Alessandro Basciano, denunciato da lei per stalking, Sophie Codegoni ha voglia di ricominciare e lo fa in Sardegna. E’ proprio in Costa Smeralda che la showgirl ha scelto (forse) di aprire una nuova parentesi d’amore.

Sulle acque della Gallura, l’influencer e mamma di Celine Blue, la bimba avuta con Basciano, è stata pizzicata con Andrea Petagna, giovane calciatore del Monza. Sui social si è ritratta in iconici locali della Costa Smeralda, come il Phi Beach di Baja Sardinia e a Porto Cervo. I gossip la vedono in dolce compagnia con Petagna, ma in realtà (forse) non è proprio così.

Il calciatore ha eliminato una storia dai suoi social dove era ritratto con Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e di Alessandro Basciano. E’ proprio da qui che sono partiti i pettegolezzi sulla possibile coppia dell’estate. Dopo questi gossip da entrambi gli account di Instagram si è calato un lungo silenzio. Saranno ancora insieme in Sardegna?

