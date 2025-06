Dal 30 giugno in tutta la Gallura arriva l’app unica delle Poste

Nella Provincia Gallura Nord-est Sardegna arriva l’app unica delle Poste

Poste Italiane informa i cittadini della provincia della Gallura Nord-Est Sardegna del passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane.

“La piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare i prodotti di Risparmio Postale, attivare conti BancoPosta, carte Postepay, sottoscrivere polizze assicurative e molti altri servizi.

Per facilitare questo cambiamento l’Azienda, nelle scorse settimane, ha avviato una campagna informativa multicanale per comunicare che a partire dal 30 giugno l’App BancoPosta non sarà più attiva e sarà quindi necessario accedere alla nuova piattaforma dove avverrà la migrazione dei dati”.

“La nuova App unica di Poste Italiane è già attiva e scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store. Attivarla è semplice: dopo averla scaricata sul proprio dispositivo sarà sufficiente inserire le credenziali di accesso al sito poste.it. e accedere subito.

Nei casi in cui si è in possesso dell’App BancoPosta, la nuova App Poste Italiane si apre in automatico: basterà autorizzare l’accesso utilizzando le consuete modalità (codice Poste ID, il proprio viso o con l’impronta digitale) e la nuova app unica è pronta per essere utilizzata avendo subito a disposizione il proprio profilo e i propri prodotti e senza creare altre credenziali”.

“Questo aggiornamento si inserisce nel percorso di miglioramento continuo degli strumenti tecnologici, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più semplice, efficiente e completa.

Tutte le informazioni sulla nuova App Poste Italiane sono disponibili sul sito poste.it”.

