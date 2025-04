Pasquetta con il maltempo, ecco cosa fare in Gallura

Cosa fare a Pasquetta in Gallura.

Per Pasquetta 2025 in Gallura, lunedì 21 aprile, le previsioni meteo indicano piogge con temperature massime intorno ai 19°C e minime sui 13°C, rovinando così i piani di trascorrere il lunedì all’aperto. Tuttavia, ecco alcune idee per trascorrere la giornata, tempo permettendo.

Se il tempo migliora: attività all’aperto.

Picnic nei parchi o nelle campagne : se il meteo lo consente, potresti organizzare un picnic in aree verdi come il Parco Fausto Noce a Olbia o le campagne intorno a Tempio Pausania.​

: se il meteo lo consente, potresti organizzare un picnic in aree verdi come il Parco Fausto Noce a Olbia o le campagne intorno a Tempio Pausania.​ Escursioni leggere: percorsi come quelli del Monte Limbara offrono panorami mozzafiato e sono ideali per una passeggiata primaverile.​

In caso di pioggia: attività al coperto.

Visite culturali : esplora musei locali come il Museo Archeologico di Olbia o il Museo del Sughero a Calangianus.​

: esplora musei locali come il Museo Archeologico di Olbia o il Museo del Sughero a Calangianus.​ Centri benessere: approfitta della giornata per rilassarti in una spa o centro termale della zona.​

Eventi e concerti.

Ad Arzachena va in scena la prima edizione del Pasquetta Sound Festival, dal 19 al 21 aprile tra il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione per coinvolgere turisti e residenti alla scoperta di tradizioni, territorio e momenti di spettacolo per il fine settimana di Pasqua. Tra gli artisti si esibità il rapper Coez.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui