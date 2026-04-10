Furto in casa per Pasquetta, tre arresti dei carabinieri a Loiri

Tre uomini arrestati in flagranza per furto a Loiri Porto San Paolo

Sono entrati in una casa di Loiri Porto San Paolo e hanno messo a segno un furto, ma i carabinieri li hanno scoperti. Per tre persone è scattato l’arresto ed è finito male il colpo messo a segno durante le feste. I proprietari erano fuori per il giorno di Pasquetta e i topi d’appartamento ne hanno approfittato. Ma poi hanno scoperto di non essere gli unici ad aver rinunciato alla gita fuori porta, in servizio c’erano pure i carabinieri. Una chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento che si è concluso nel migliore dei modi, con la soddisfazione del Sic, Sindacato indipendente carabinieri.

I complimenti del Sic

“La sinergia sul territorio e il perfetto coordinamento con la locale Compagnia Barracellare – racconta il segretario regionale del Sic, Michele Tangianu – hanno permesso ai militari di avviare immediatamente le ricerche. Culminate con l’intercettazione e il blocco dei presunti responsabili a breve distanza dal luogo del delitto. Il SIC Sardegna intende sottolineare l’altissimo valore professionale e la straordinaria reattività dimostrati dai colleghi intervenuti. La loro eccezionale capacità operativa, condotta sotto l’attenta supervisione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha consentito non solo di sventare il colpo, ma di recuperare interamente la refurtiva – composta da oggetti e monili di valore – restituendola subito ai legittimi proprietari. I militari hanno operato con prontezza e fermezza in una situazione che richiedeva massima allerta e rapidità d’azione”.

“Questo episodio conferma quanto la presenza capillare dell’Arma e l’efficacia del controllo del territorio siano il baluardo fondamentale per la sicurezza cittadina e il contrasto ai reati predatori. La competenza dimostrata dai militari nel tradurre una tempestiva chiamata di emergenza in un intervento risolutivo e di successo è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra organizzazione sindacale. Mentre ribadiamo alla cittadinanza l’importanza cruciale e insostituibile delle segnalazioni al Numero Unico di Emergenza, il SIC Sardegna rinnova il proprio impegno nel tutelare e valorizzare l’operato delle donne e degli uomini in divisa. L’assicurazione alla giustizia dei tre soggetti è il risultato tangibile di un senso del dovere che va oltre il semplice obbligo professionale, rappresentando la dedizione totale e incondizionata alla sicurezza della comunità.

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