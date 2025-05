Porto di Olbia, nave abbandonata si abbassa: scatta l’allarme

La nave abbandonata nel porto di Olbia.

Nel porto di Olbia, la nave mercantile Lira continua a rappresentare un problema. Ormeggiata dal dicembre 2019 al molo 1 bis dell’Isola Bianca, l’imbarcazione, lunga cento metri e battente bandiera panamense, mostra ora evidenti segni di cedimento strutturale. Secondo una perizia disposta dal tribunale di Tempio, il natante soffre di corrosioni causate da correnti galvaniche e infiltrazioni di acqua piovana, che ne compromettono l’integrità e la galleggiabilità.

Nonostante i primi segnali d’allarme risalgano a tempo fa, la situazione ha continuato a peggiorare. Il mercantile Lira fu trascinato in porto dalla Guardia Costiera per evitare un potenziale disastro ambientale nell’arcipelago di La Maddalena. Da allora, l’armatore turco non ha più dato notizie, lasciando il relitto alla responsabilità delle istituzioni italiane. La nave, sottoposta a pignoramento, è stata messa all’asta, ma l’interesse risulta scarso, complice lo stato avanzato di degrado.

