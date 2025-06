A Tempio nasce uno spazio per gli adolescenti, inaugurata Casa Giovani

La Casa Giovani è stata inaugurata a Tempio.

Nel pomeriggio di ieri a Tempio si è stata inaugurata la Casa Giovani della Caritas Diocesana: un progetto ambizioso nato per offrire supporto, ascolto e opportunità agli adolescenti. Presenti alla cerimonia il sindaco Gianni Addis e le assessore Anna Paola Aisoni ed Elizabeth Vargiu.

Il taglio del nastro è stato affidato al vescovo Dom Roberto Fornaciari, a cui è seguito l’intervento del direttore dellaCaritas Diocesana, Domenico Ruzittu e dell’équipe di Casa Giovani. È stata l’occasione per illustrare le finalità e le attività di questo nuovo spazio, pensato per essere un punto di riferimento sicuro e stimolante per gli adolescenti del territorio.

Cosa è la Casa Giovani.

Casa Giovani nasce infatti con l’obiettivo di promuovere accoglienza, inclusione, formazione e supporto. Non solo un rifugio, ma un luogo dove i ragazzi possono sviluppare le proprie idee e mettere a frutto il proprio talento. Le attività previste spaziano dal supporto scolastico ai laboratori creativi, dall’orientamento al lavoro fino al sostegno psicologico, grazie anche a collaborazioni di valore come quella con il Centro “Dimmi, ti ascolto”, rappresentato all’incontro dalla dottoressa Gianna Pedroni. ” Con Casa Giovani la Caritas Diocesana estende non solo la quantità ma anche la qualità del sostegno concreto che, con impegno costante, dona alla nostra comunità, affiancando oggi ancora più efficacemente scuola, chiesa e famiglia come entità educativa e formativa”, ha scritto il sindaco Addis in un post sui social.

