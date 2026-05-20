Chiusa la strada provinciale 38 per il collaudo del ponte Rio Piatu

La chiusura della strada provinciale per il collaudo del ponte.

Per consentire l’esecuzione delle prove di collaudo statico sul ponte del Rio Piatu, lungo la strada provinciale 38 nel territorio compreso tra i comuni di Sant’Antonio di Gallura e Telti, la Provincia della Gallura Nord Est Sardegna ha disposto una temporanea modifica della circolazione con divieto totale di transito a tutti i veicoli.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore Viabilità e Trasporti, riguarda l’intera tratta interessata e prevede la chiusura della strada provinciale 38 e della provinciale 38 bis nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16 di venerdì 22 maggio. La misura si rende necessaria per permettere lo svolgimento delle verifiche tecniche sul ponte situato al chilometro 1 + 100, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza già eseguiti sulla struttura.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le operazioni di prova di carico sono finalizzate alla definizione dei parametri di esercizio in condizioni di sicurezza. La gestione dell’intervento è affidata alla società Multiss, incaricata anche di garantire la corretta installazione della segnaletica e l’adozione delle misure necessarie per impedire l’accesso all’area interessata.

Durante la chiusura temporanea, la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi individuati nella statale 127 con innesto sulla provinciale 136, da un lato, e lungo le statali 427 e 125 dall’altro, in modo da assicurare il collegamento tra i centri abitati della zona. Il provvedimento consente comunque la transitabilità per la viabilità locale prima e dopo il tratto interdetto. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni sarà affidata agli organi di polizia stradale, chiamati a garantire il rispetto della chiusura e la sicurezza della circolazione per tutta la durata delle operazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui