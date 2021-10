Ancora un riconoscimento per il Resort Valle dell’Erica.

Migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d’Italia al Resort Valle dell’Erica a Santa Teresa, migliore beach resort d’Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi: Delphina hotels & resorts vince quattro riconoscimenti ai World Travel Awards 2021, gli “Oscar del turismo mondiale”. Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2020, a partire dal titolo di “Italy’s Leading Hotel Group 2021”, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il secondo anno consecutivo.

Ed il gruppo alberghiero sardo è inserito nella rosa dei possibili vincitori a livello mondiale, candidato come World’s Leading Green Independent Hotel Group e migliore catena alberghiera green al mondo per il premio che sarà reso noto entro fine anno.



“Sono riconoscimenti che ci riempiono di orgoglio, ancor di più in un anno così particolare. – Dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina- Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall’inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere.”

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella missione aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.

La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell’ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. E dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.

Il Resort Valle dell’Erica

Premiato anche il Resort Valle dell’Erica, eletto per la terza volta “Europe’s Leading Green Resort”, migliore green resort d’Europa a cui si aggiunge la riconferma a livello nazionale come “Italy’s Leading Green Resort”.

“La natura unica della Sardegna è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. – continua Muntoni – Vincere per tre anni consecutivi questo titolo è la prova che siamo sulla giusta strada. È il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. E fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra”.

Un grande traguardo per l’elegante resort dall’anima green a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Una location esclusiva nel Mediterraneo immersa in 28 ettari di parco, tra arbusti ed essenze mediterranee, affacciata sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca. Come tutte le strutture Delphina, il Valle dell’Erica utilizza solo energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, ha adottato importanti politiche plastic free e sostiene una cucina sana e locale basata su ingredienti genuini e preferibilmente a km 0.