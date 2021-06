La procura di Tempio Pausania dissequestra il Geovillage

Il dissequestro del Geovillage.

Il complesso del Geovillage torna nelle disponibilità del curatore fallimentare. La procura di Tempio ha deciso per il dissequestro della struttura così da permettere di procedere ad un contratto di affitto temporaneo per arrivare alla ripartenza delle attività.

Dopo le indagini che hanno portato alle misure cautelari, per la procura non vi è più il pericolo di un’interferenza nella gestione del Geovillage e si può dunque procedere con un contratto di affitto temporaneo e successivamente alla cessione dei beni, in modo da riprendere le attività e garantire l’occupazione del personale.

