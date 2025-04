Quali supermercati aprono per Pasquetta a Olbia

I supermercati aperti a Pasquetta a Olbia.

Se a Pasqua i supermercati a Olbia erano chiusi, il giorno di Pasquetta molti punto vendita saranno aperti per fare qualche acquisto per il pranzo di oggi. Riaprono i centri commerciali, come l’Olbia Mare che seguirà gli orari 08:00-21:00.

Anche altri supermercati della Conad riapriranno, con l’orario tra le 08 e le 20, ad esempio quello di via Barcellona e via Galvani. Riaprono gli Eurospin, gli Md, come quello della Basa per il giorno di Pasquetta. Tuttavia gli orari di alcuni punti vendita potrebbero variare rispetto a quelli ordinari.

