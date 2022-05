Quanto tempo dura il gel sulle unghie

Il gel per unghie è una bella soluzione per chi desidera avere unghie sempre curate e in ordine, ma soprattutto, a lungo termine! Il gel per unghie consente infatti di mantenere l’unghia della lunghezza desiderata per più tempo, di limarla e donarle la forma più piacevole, nonché di perfezionare la superficie dell’unghia e donare alla stessa resistenza e durezza. Insomma, i vantaggi dell’uso del gel professionale per unghie sono innumerevoli. Tuttavia, spesso il gel applicato dall’estetista è una soluzione costosa e poco raggiungibile dal nostro esiguo budget. Cosa fare allora? Non tutti sanno che esistono dei kit di gel per unghie fai da te completi e funzionanti, con tanto di lampada UV e smalto finish: ti permetteranno di fare da estetista a casa tua, fissare il gel e permetterti di esibire delle belle unghie smaltate per lungo tempo e per quanto vorrai. In questo articolo spiegheremo insieme tutti i vantaggi dell’uso di gel unghie fai da te, la durata e la rimozione del gel. Buona lettura!

Gel per unghie: conviene e quanto dura?

La prima domanda che ci viene rivolta quando parliamo di gel, è: quanto dura in media un trattamento con gel? Innanzitutto, il gel per unghie dura in media 4 settimane. Questo tempo è una media stimata da un lato su soggetti che tendono a mangiucchiarsi le unghie, svolgere lavori manuali e lavorare con le dita; dall’altro su soggetti che tendono ad avere maggiore cura e precisione nel non toccare nulla quando hanno il gel sulle unghie. Se ti ritrovi in una di queste categorie, il gel potrà durare, a seconda del tipo, da più a meno delle 4 settimane descritte. Tutto dipende da te! O forse non proprio tutto…

Molto dipende infatti dalla tipologia di gel che acquisterai per il tuo fai da te. I prodotti migliori sono quelli che resistono di più e non soffocano l’unghia. Per la ricostruzione delle unghie è infatti necessario innanzitutto utilizzare un gel monofasico: con questo prodotto è possibile ottenere risultati molto naturali e di qualità, da Marynailshop trovi il gel monofasico più venduto e meglio funzionante. Dunque, prima di avventurarti nel mondo della ricostruzione unghie fai-da-te, è bene che dai un’occhiata al sito web linkato!

Gel per unghie: la procedura per la ricostruzione fai da te

prima abbiamo parlato di gel monofasico, ma non abbiamo chiarito di cosa si tratta. Il gel monfasico per unghie è una soluzione 3 in 1 che consente di unificare tutte le operazioni di un gel trifasico da ricostruzione: questo significa che avrà funzione di base, costruttore e anche sigillante. Oltre al gel monofasico, vediamo insieme gli altri ingredienti per la ricostruzione delle unghie fai da te:

detergente sgrassante per unghie;

primer (coating iniziale);

gel monofasico;

pennelli per unghie;

cartine per allungare le unghie (ma non indispensabili);

lime di vario spessore;

lampada UV.

Per prima cosa è necessario procedere alla pulizia delle unghie: una manicure completa sarebbe ideale, ma va bene anche una semplice limata che ne costruisca la forma. Tampona poi l’unghia con un dischetto e il detergente sgrassante.

In secondo luogo, prepara l’unghia al gel applicando prima di tutto il primer: si tratta di un primo strato di coating che rende tutto più ruvido per preparare l’adesione del gel. Questo non deve essere messo sotto lampada, sarà necessario aspettare un minuto per l’asciugatura. Siamo arrivati al dunque: applica il gel con il pennello sull’unghia partendo dal centro per tutta la lunghezza, dopo averlo steso su tutta la mano inseriscila nella lampada UV e falla partire per 60-120 secondi. Adesso che hai completato l’opera, puoi limare un’altra volta l’unghia per donarle l’aspetto desiderato. Sei pronta a questo punto per la stesura dello smalto gel del colore che desideri. In commercio ce ne sono tantissimi, e dovrai sempre catalizzarlo sotto la lampada UV per lo stesso tempo.