Le grandi squadre europee arrivano in Gallura: torna il torneo Manlio Selis

La presentazione del torneo Manlio Selis.

E’ stato presentato ieri il 25° torneo Manlio Selis Le Coq Sportif Cup, uno dei più prestigiosi e amati tornei di calcio under 13 in Europa. L’appuntamento con le 32 squadre che celebreranno sul campo un’edizione che festeggia i suoi primi 25 anni, sarà dall’8 all’11 giugno.

Alla cerimonia che precede di qualche settimana l’inizio della competizione hanno preso parte tantissimi addetti ai lavori e personalità dello sport che hanno potuto scoprire in anteprima i gironi che vedranno impegnate le squadre ma anche le novità di questa straordinaria edizione.

Torna il Paris Saint Germain, che sarà protagonista sui campi di Olbia insieme con Inter e Olbia Calcio tra le squadre professionistiche, e torna anche il Liverpool che già in passato era stato al Selis. Gli inglesi saranno di scena a Calangianus, nel girone del Cagliari. Milan protagonista a Monti con i bulgari del Ludogoretz, Atalanta a Buddusò insieme con il Torino, Roma impegnata a Tempio mentre Malmoe, Genoa e la squadra detentrice del titolo, la Juventus, saranno di scena a San Teodoro.

Dopo la recente edizione invernale torna la classica collocazione a ridosso dell’estate per un evento ormai divenuto punto di riferimento della programmazione sportiva e turistica della Regione Sardegna, sponsor della manifestazione, sotto l’egida di Coni, Figc e Fifa.

La presentazione.

Presenti in prima fila gli amministratori dei Comuni che ospiteranno le gare: San Teodoro, Tempio, Buddusò, Monti, Calangianus e Olbia, sede della Finalissima. A condurre la serata è stato chiamato il giornalista di Amazon Prime Alessandro Alciato, già presente nella scorsa edizione in collegamento e in questa nelle vesti di padrone di casa che ha dialogato con i tantissimi ospiti presenti.

Durante la serata si sono alternate le premiazioni a personalità del mondo dello sport che si sono distinte nella scorsa stagione. A partire dal Giovane rivelazione dell’anno Alessandro Buongiorno, giovanissimo ma titolare inamovibile in questa stagione nel FC Torino, che non è voluto mancare a questo appuntamento e che ha ricordato la sua esperienza al Selis.

E ancora bellissime parole da parte del Giornalista Sportivo televisivo dell’anno Marino Bartoletti che ha spaziato nei ricordi della sua carriera dalle amicizie con Pantani a quelle con Diego Maradona e Paolo Rossi. A lui è andato il Premio “dott. Giuseppe Pinna”. A seguire anche il Premio al giornalista Sportivo della carta stampata dell’anno, il cagliaritano trapiantato a Milano, Francesco Velluzzi, firma storica della Gazzetta dello Sport.

Il Premio al Responsabile di settore giovanile dell’anno è andato a Massimiliano Scaglia, Settore giovanile della Juventus mentre il Premio “Paolo Tassu”, con tanta emozione nel ricordo dell’amico e collaboratore del Selis scomparso prematuramente, è andato al dirigente Sportivo dell’anno Marco Robino Rizzet, dirigente sportivo della Roma purtroppo non presente per motivi familiari. Emozioni forti anche per il Premio “Mario Ruzzu” alla società dilettantistica che si è distinta nel corso dell’anno, premio andato al Porto Rotondo.

Un grande applauso e tanti racconti per il Premio alla carriera all’ex giocatore e campione del mondo con la nazionale nel 2006, Luca Toni con cui Alciato ha chiacchierato del passato calcistico.

Le squadre del torneo Manlio Selis.

Presenti in sala tutti i delegati delle 32 squadre partecipanti al Torneo sono 14 le squadre professionistiche partecipanti:

F.C. Juventus – B.C. Atalanta – C.F.C. Genoa – A.C. Milan – F.C. Torino – Cagliari Calcio – A.S. Roma – F.C. Internazionale Milano – Olbia Calcio 1905 – F.C. Liverpool (Inghilterra) – F.C. Malmoe (Svezia) – F.C. Paris Saint Germain (Francia) – P.F.C Ludogorets (Bulgaria).

formazioni Dilettantistiche:

G.S.D. Tor Tre Teste Roma – Accademia Roma – Vigor Perconti Roma – Grifone Calcio Roma -Blue Devils Napoli – Vado Ligure – Lascaris Torino – Chisola Calcio Torino – Tau Calcio Altopascio – A.S.D. Pirri – Budduso’ – Cosmo Sassari -Fp14 Quartu Sant’Elena – Sassari Calcio Latte Dolce – G.S. San Paolo Sassari – Pol. Porto Rotondo – Torres – Urbetevere Roma.

Sono i bianconeri della Juventus ad aver scritto per ultimi il proprio nome nell’Albo d’oro della manifestazione. Ora è tutto pronto per dare il via alla prossima.

Il torneo per i Pulcini.

Tra le novità di questa edizione presentate nel corso della serata c’è quella relativa al mini Torneo dei Pulcini organizzato da Social Goal e voluto fortemente da Enea Selis con il main sponsor Le Coq Sportif.

Un’iniziativa unica per celebrare con un messaggio sociale, con un torneo parallelo al Selis, dedicato ai bambini più piccoli, a cui parteciperà una rappresentativa mista di atleti di circa 18 bambini delle annate 2010/2011, in parte provenienti da Gerusalemme e in parte da parte di Tel Aviv. Alcuni di lingua solamente araba, altri solamente ebraica.

A parlare in collegamento è stato il responsabile del progetto Selis for Peace, Yasha Maknouz, che ha rivelato tutta l’emozione per un progetto nato tre anni fa e finalmente reso possibile. “Il calcio sarà la lingua universale, che supererà barriere, pregiudizi, distanze e che proverà a regalare una magia a questi bambini che praticano sport e che per questo sono più felici”.

Un’esperienza sportiva unica che coinvolgerà anche le rappresentative locali di Tempio e Calangianus che potranno partecipare per la prima volta a questo progetto chiamato “Selis for Peace”.