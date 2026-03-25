Una colomba o un uovo di Pasqua a chi dona il sangue a Olbia

L’iniziativa per Pasqua dell’Avis Olbia.

Una colomba e/o un uovo di Pasqua per chi dona il sangue a Olbia. Anche quest’anno l’Avis Olbia omaggerà chi si presenterà al centro trasfusionale per donare. L’iniziativa parte da giovedì 26 marzo e proseguirà fino a Pasqua.

”Nessuna forma di do ut des, perché nulla potrà mai pagare il nobile gesto della donazione, ma solo un modo per restituire ai donatori attenzione e un segno di riconoscenza simbolico – ha dichiarato il presidente dell’Avis Olbia Gavino Murrighile -. E’ una tradizione che continuiamo a rinnovare ad ogni ricorrenza solenne, e anche quest’anno non faremo eccezione”.

”Inondiamo l’Ospedale di Olbia di “oro rosso” fino a renderci indipendenti dalle altre regioni del Nord Italia, dalle quali stoltamente continuiamo ad acquistarlo. Sarà una occasione per farci gli auguri e condividere una colazione insieme e contribuire in modo concreto al bene della nostra comunità”, ha concluso Murrighile.

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