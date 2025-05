A Olbia si spegne un’altra storica insegna.

A Olbia un’altra storica insegna si spegne, con la chiusura del negozio Andros di Gino Piro, che è stato un punto di riferimento per generazioni di clienti in città. Un’epoca che si chiude per un altro negozio storico del centro, stesso destino che è toccato anche a Cicci Sport. Il Comitato del Centro Storico di Olbia ha dedicato un pensiero a Gino Piro, proprietario di Andros,ringraziandolo per i 40 anni di impegno e passione.

Le parole del Comitato del Centro Storico.

”Con profonda stima e sincera gratitudine, il Comitato del Centro Storico di Olbia desidera rivolgere un sentito ringraziamento al signor Gino Piro per aver rappresentato, per oltre quarant’anni, un esempio di dedizione, passione e amore per la nostra città – dice il Comitato del Centro Storico di Olbia nella loro pagina ufficiale -. L’attività Andros, da lui fondata e guidata con tenacia e visione, non è stata soltanto un punto di riferimento per la moda, ma anche un simbolo di eleganza, qualità e rispetto per il cliente. La sua presenza nel cuore del centro storico ha contribuito in modo determinante a valorizzarne l’immagine, offrendo un modello positivo di imprenditoria locale, capace di coniugare tradizione e innovazione”.

Il Comitato, che nutre profonda stima per Gino Piro, poiché per anni ”ha incarnato quei valori che rendono viva e autentica una comunità: la costanza nel lavoro, l’attenzione verso le persone, il senso di appartenenza. Ogni cittadino, ogni commerciante e ogni passante che ha incrociato il sorriso e la gentilezza di Gino, oggi si sente un po’ più ricco e più orgoglioso di far parte di questa città”.

”Piazza Regina Margherita, che per tanti anni ha accolto la sua elegante vetrina e il via vai di clienti affezionati, sentirà il vuoto lasciato dalla sua storica presenza. Ma il ricordo dell’energia positiva e dello stile che ha saputo trasmettere rimarrà vivo nel cuore della città – conclude il Comitato -. Nel momento in cui Andros chiude i battenti, resta viva la traccia di un percorso imprenditoriale e umano che ha lasciato il segno. Il Comitato del Centro Storico gli rende omaggio e si unisce al coro di riconoscenza che tutta Olbia gli tributa. Grazie, Gino. La tua storia è parte della nostra storia”.

