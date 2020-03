La richiesta dei sindacati su Air Italy.

“L’emergenza Covid-19 ha fatto comprendere a tutti, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di asset strategici per la difesa e la sicurezza nazionale che, come la sanità, non possono sottostare sempre e comunque a logiche di puro mercato e profittabilità”, premettono i sindacati uniti Filt-Cgil, Fit-Cisl Uiltrasporti, Ugl T.A, Anpac, Anpav, Usb, Ap Cobas.

Anche i collegamenti aerei hanno dimostrato, in queste settimane, la loro fondamentale importanza. Per questi i sindacati “chiedono al Governo centrale e a quelli delle Regioni Sardegna e Lombardia, pari dignità di trattamento per Air Italy, che per quasi sessant’anni ha permesso a milioni di passeggeri di volare, trasportando anche i nostri soldati verso le basi in aree di crisi”.

I sindacati chiedono, inoltre, che Air Italy, “che custodisce un patrimonio di competenze irripetibili, venga ricompresa in un ampio progetto di rilancio dell’intera industria nazionale di trasporto aereo, per assolvere finalmente a una funzione di servizio pubblico sempre ignorata dagli altri vettori”.

