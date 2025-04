Incendio doloso in un ristorante a Tempio la notte di Pasqua, gravi danni

Incendio doloso in un ristorante a Tempio

A Tempio, la notte di Pasqua, è stato appiccato un incendio doloso a un ristorante. Il “Nuovo Giardino”, questo il nome del locale di Paola Sechi e Massimo Desini, ha riportato gravi danni a causa del rogo. Forte la condanna del sindaco Gianni Addis, che ha espresso parole di sdegno contro un gesto da lui definito vile.

Il locale è stato aperto dai due tempiesi, dopo tanti anni di all’estero ed è frequentato da tantissimi tempiesi, turisti e visitatori. ”La nostra città non è avvezza a simili ignobili e vili gesti, che condanniamo con forza e indignazione e a nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimo la massima solidarietà e vicinanza ai titolari del Giardino, di cui conosciamo e apprezziamo la serietà e laboriosità – ha detto Addis -. In momenti come questo vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi ha subito simili gravi azioni. A Massimo e Paola, così duramente colpiti, esprimiamo l’affetto sincero di tutta la nostra comunità”.

