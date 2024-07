La rockstar Rod Stewart in vacanza a Porto Cervo

Rod Steward avvistato nei locali di Porto Cervo e Baja Sardinia.

Tra i volti noti che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze a Porto Cervo spicca anche il nome di Rod Stewart. La rockstar, che non nasconde il suo amore per la Sardegna, ha optato per uno dei luoghi più affascinanti della Costa Smeralda.

In uno scatto recente, Rod Stewart è stato immortalato al Lunaria Beach Restaurant di Baja Sardinia, un locale esclusivo che si affaccia su una delle baie più suggestive della zona. La presenza di Stewart, con il suo stile inconfondibile, ha suscitato l’entusiasmo dei fan e dei turisti, confermando ancora una volta l’appeal internazionale della Costa Smeralda.

Porto Cervo continua a essere la meta prediletta di numerose celebrità che scelgono questo angolo di paradiso per le loro vacanze estive. Tra i volti noti che hanno deciso di trascorrere recentemente il loro tempo libero qui, spicca anche il nome di Gianluigi Donnarumma e Cecilia Rodriguez.

La scelta di queste celebrità di trascorrere le vacanze in Sardegna non fa che accrescere il prestigio di Porto Cervo e delle località circostanti. Il mix di paesaggi mozzafiato, servizi di lusso e un’atmosfera rilassante rende la Costa Smeralda una destinazione irresistibile per chi cerca il meglio per le proprie vacanze estive.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui