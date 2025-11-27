Scomparsa di Rosa Bechere, il Ris torna nella casa dei due indagati

Il giallo di Rosa Bechere.

A tre anni dalla misteriosa scomparsa di Rosa Bechere, il Ris di Cagliari e i carabinieri di Olbia tornano sulla scena per effettuare accertamenti sulla casa dei due indagati. I militari sono arrivati in via Pietro Aretino per reperite oggetti e tracce che possano risolvere il giallo di via Petta. La pensionata abita nelle palazzine ed è la compagna di Davide Iannelli, condannato all’ergastolo per aver ucciso il vicino Tony Cozzolino.

Al momento restano indagati Maria Giovanna Meloni, 45 anni, e del compagno Giorgio Beccu, 52 anni, proprietari della villetta a schiera protagonista dei sopralluoghi dei militari dell’Arma. La donna risulta scomparsa dal 25 novembre 2022. L’ipotesi resta quella di omicidio e occultamento di cadavere della pensionata mentre il movente è quello economico.

La riapertura delle indagini apre una speranza per poter risolvere il mistero. La coppia indagata conosce benissimo Rosa Bechere. Entrambi sono amici della donna scomparsa e hanno sempre sostenuto la propria innocenza. La 62enne, affetta da diverse patologie, per gli inquirenti è impossibile che si sia allontanata volontariamente dalla sua abitazione.