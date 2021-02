Il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità per la Sardegna.

Nuove speranze per il passaggio in zona bianca della Sardegna arrivano anche dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità.

L’Rt dell’Isola infatti è il più basso in Italia con un valore di 0,68, mentre la media nazionale è 0,99. Saranno quindi decisive le prossime ore per capire se ci sarà o meno un cambio di colorazione con un conseguente allentamento delle misure. A frenare però sono anche i nuovi casi di variante inglese riscontrati nei giorni scorsi al nord e oggi anche nel cagliaritano e nel Sud Sardegna.

Peggiora invece la situazione generale in Italia dove alcune regioni vanno verso un’ulteriore stretta delle misure: a rischio la Lombardia, Piemonte e Marche che potrebbero passare da giallo all’arancione. Grande preoccupazione anche per la Basilicata che potrebbe passare in rosso.

