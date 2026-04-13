Schianto col monopattino contro un’auto, un ferito a Olbia

Incidente col monopattino in viale Aldo Moro a Olbia

Ennesimo incidente in un incrocio di Olbia, stavolta ad avere la peggio è il conducente di un monopattino. Nell’appuntamento sempre più frequente sulle strade olbiesi stavolta lo schianto con un’auto non riguarda una moto o uno scooter. L’incidente è avvenuto in viale Aldo Moro, all’incrocio con via della Stampa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia che si stanno occupando dei rilievi, per ricostruire la dinamica e definire le responsabilità. Nel frattempo gli operator del 118 si sono occupati del trasporto del ferito al Pronto soccorso.

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