Scippata a Porto Cervo, c’è una banda che aggredisce i turisti

Una banda dietro lo scippo a Porto Cervo.

Sono in corso le indagini per risalire al malvivente che ha scippato una donna a Porto Cervo, causandole ferite al volto. Stando a un video che gira sui social network, la ragazza è stata derubata del suo orologio di valore e durante il furto la vittima è caduta per terra.

Sul posto era arrivato il personale del 118, che ha trasportato la giovane turista all’ospedale di Olbia, dove è tuttora ricoverata, a causa dei traumi e lo choc riportato dallo scippo. Sul caso stanno indagando le guardie giurate del servizio di vigilanza del Consorzio Costa Smeralda, già sulle tracce di una banda sospettata di diversi furti violenti, spesso accompagnati da aggressioni fisiche.

Stando alle prime informazioni, il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, durante una passeggiata nel cuore di Porto Cervo. Non è ancora chiaro se il malvivente abbia agito da solo o se ci sono dei complici, ma c’è un gruppo di malviventi, specializzato nel prendere di mira turisti benestanti e scipparli.

I precedenti.

I responsabili sarebbero professionisti del furto che da tempo puntano a oggetti di lusso come orologi e gioielli griffati. Proprio nelle scorse settimane, si sarebbe verificato un episodio simile: il furto di un orologio di alto valore. Nel frattempo, gli agenti del Commissariato di Porto Cervo hanno recentemente sgominato un altro gruppo criminale, specializzato nei furti all’interno delle auto in sosta. La banda è stata sorpresa in flagranza di reato mentre tentava l’ennesimo colpo.

