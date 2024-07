Ancora senza esito le ricerche delle due persone scomparse a Stintino e Luras

Le ricerche di Carla Visentin e Michael Frison.

Stintino e Luras sono con il fiato sospeso per la scomparsa di Carla Visentin e Michael Frison. In queste ore sono in campo squadre di soccorso dei vigili del fuoco, che stanno impiegando ogni risorsa disponibile per trovari. Le operazioni sono condotte con il massimo impegno dalle squadre dei Vigili del Fuoco, coadiuvate dai cani da ricerca e dal personale specializzato in topografia applicata al soccorso.

Purtroppo ,nonostante l’intenso sforzo collettivo e le operazioni di ricerca estese, al momento non sono stati trovati nuovi elementi che possano portare al ritrovamento delle due persone. I due paesi restano in apprensione. Su entrambi i fronti oltre alle squadre dei vigili del fuoco con cinofili e personale specializzato in topografia, stanno collaborando anche il personale della Protezione civile, dei Carabinieri e del Soccorso Alpino.

